El PNV desdeña la "foto" y alerta del riesgo de laminar la relación bilateral

bilbao – Donde Pedro Sánchez presenta un festín, el PNV solo ve una solitaria manzana y, probablemente, envenenada. El jeltzale Aitor Esteban respaldó ayer la decisión del lehendakari de no acudir mañana a la conferencia de presidentes porque no ha habido trabajo previo, no es un foro decisorio, y no se van a repartir los 140.000 millones de la Unión Europea entre las comunidades autónomas. Pero, además de criticar que es un encuentro vacío de contenido y solo para "la foto", vio un peligro político relevante para la comunidad autónoma vasca y Nafarroa: la intención del Gobierno español de "laminar la relación bilateral" con las haciendas forales, de igual a igual, y sumirlas en estos foros multilaterales que cada vez están teniendo una mayor presencia en la agenda del presidente.



Esteban exigió en el pleno del Congreso de los Diputados que convoque la Comisión Mixta del Concierto Económico que debería haberse citado en la primera semana de julio para pactar un nivel de déficit suficiente que cubra la caída de la recaudación vasca por el coronavirus. Es la condición para acudir al foro de presidentes. Sánchez le pidió que el lehendakari vaya a la conferencia, y le negó la mayor, asegurando que ha "reforzado los mecanismos bilaterales". Aunque dijo que cumplirá lo pactado sobre el déficit, siguió sin poner fecha a la Comisión del Concierto y puso ejemplos que no guardan relación, como el traspaso de competencias del Estatuto de Gernika.

Esteban avisó de que "es hora de que asuma que está en minoría y consolide su apoyo con una actitud diferente hacia sus socios en lugar de dar bandazos en cada votación". "Eso exige compromisos" y "objetivos más allá de mantenerse en el poder", reprochó el jeltzale. El portavoz del PNV aprovechó la intervención de Sánchez sobre el fondo europeo para recordar que "es fundamental reunir la Comisión Mixta" y la del Convenio navarro: "Sorprende que a las instituciones vascas, que dependen de su estricta recaudación fiscal y no de transferencias, se les impida conocer su panorama presupuestario, imposibilitando su planificación. Es injusto de todo punto". Recordó que Euskadi no pide dinero, sino afrontar su propia deuda, y que contribuye al pago de la que contrae el Estado, con un 6,24% para los intereses y su amortización. Sobre los fondos europeos, pidió tener en cuenta la experiencia vasca con los proyectos.

Recriminó a Sánchez que hable de la conferencia "como si allí se fueran a resolver los problemas" o repartir fondos. "He visto lo que eran sus rondas: el Gobierno decidía antes, y después hasta luego", dijo, para añadir que "ni hay borradores de la reunión,ni han enviado los temas a tratar". "Lo único que han enviado es el protocolo. Se está buscando más la foto que ser efectivo", lanzó. Lo que sí es "obligatorio", dijo, es convocar la Comisión Mixta: "En la autonomía vasca hay una raíz foral y una relación bilateral. No se está dando ninguna atención a esta relación bilateral y, sin embargo , se quiere subsumir en foros conjuntos para que se vaya laminando esa relación. Eso es recentralizar", avisó.

