Mendia insta a Urkullu a acudir a la Conferencia de Presidentes

"Hoy por hoy" no piensa acudir a la Conferencia de Presidentes que el responsable del gobierno español, Pedro Sánchez, ha programado para el viernes 31 de julio en La Rioja. Así lo dijo a las claras el lehendakari Iñigo Urkullu, que no se sentará en la mesa de los presidentes autonómicos –como tampoco lo hará el president Quim Torra– disconforme por no haberse celebrado aún la Comisión Mixta de Concierto Económico para acordar la capacidad de endeudamiento como consecuencia de la caída de recaudación. Sin embargo, su más que posible socio de gobierno en Euskadi, el PSE, ya le ha conminado a cambiar de idea. Su secretaria general, Idoia Mendia, invitó ayer a Urkullu a "reconsiderar" su postura. "No es el momento de gestos vacíos", indicó, sino que es tiempo "de defender los intereses de Euskadi".

Las autonomías debatirán sobre el reparto de un jugoso pastel de "140.000 millones de euros de fondos europeos", según advirtió Mendia, un importante monto económico que los socialistas vascos consideran indispensable para dar oxígeno a las arcas del Gobierno vasco, más si cabe "cuando ayer hemos conocido que la economía vasca y el empleo se han desplomado un 20% como consecuencia de la pandemia", afirmó. "Lejos de abandonar foros que han demostrado su eficacia en los peores momentos de la pandemia, se debería profundizar en éstos como mecanismos de coordinación", abundaron desde el PSE, que remarcó que Urkullu tiene además la obligación de asistir a la Conferencia de Presidentes para que la ciudadanía vasca "esté representada adecuadamente en ese foro".

"Es el momento de defender los intereses de Euskadi en un clima en el que debe prevalecer la colaboración institucional y, si es necesario, deben exponerse con claridad y contundencia las discrepancias que puedan plantearse", manifestó la dirigente, quien en todo caso recordó que Urkullu, que ha participado en las conferencias semanales llevadas a cabo por los presidentes territoriales con Pedro Sánchez durante la crisis sanitaria "ha sido consecuente con la gravedad de los momentos que nos ha tocado vivir". Con una cita programada para el próximo viernes en San Millán de la Cogolla, Mendia considera que es momento de tender la mano y no cerrarla. Y es que, a su juicio, "vincular la presencia del lehendakari en la Conferencia de Presidentes con la exigencia de la convocatoria de la Comisión Mixta del Concierto, no tiene justificación, porque éste último foro se celebrará y el Gobierno vasco podrá exponer sus planteamientos respecto al techo de gasto y la capacidad de endeudamiento con tiempo suficiente para cerrar las previsiones económicas y comenzar a diseñar los Presupuestos para 2021".

Acuerdo incumplido

El lehendakari Urkullu no ve coherente asistir a la reunión entre presidentes autonómicos "sin que se haya celebrado la Comisión Mixta de Concierto Económico para acordar la capacidad de endeudamiento como consecuencia de la caída de recaudación y no participando del tramo de los 5 millones del Fondo extraordinario no reembolsable". De hecho, ha verbalizado esa necesidad –también lo ha hecho por escrito– con anterioridad en las reuniones entre presidentes. No obstante, las "reiteradas apelaciones" del ejecutivo de Gasteiz han caído en saco roto: el gobierno español ni siquiera ha contestado a una reclamación que deviene de un acuerdo suscrito con el PNV en mayo, y que apuntaba a celebrar una Comisión Mixta en la primera semana de julio.