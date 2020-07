Otegi insta al PSE a armar una mayoría de progreso en Euskadi

Bilbao – Pese a que la teórica suma progresista y de izquierdas de EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos ya no suma mayoría absoluta, después de que el recuento del voto extranjero tras las elecciones del 12-J hurtara un escaño a la primera formación en favor de PP+C's, su coordinador general, Arnaldo Otegi, reivindicó ayer esta fórmula y llamó de forma especial a la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, a unirse a la misma.

Cuando PNV y PSE han iniciado la negociación para reeditar el acuerdo de gobierno de la pasada legislatura, Otegi aseguró que ve esa unión como antinatural y que los compañeros de viaje de la formación jeltzale deberían ser PP+C's y Vox. "Para desbancar a la izquierda de progreso del país, el PNV necesitaría pactar con el PP y Vox", retó el dirigente abertzale tras recordar que el tripartito de izquierdas suma 37 escaños, uno por debajo de la mayoría absoluta, frente a los 31 del PNV.

Según su análisis, frente a esos 37 parlamentarios, "las derechas suman 38 con Vox, y no pensamos que el PNV vaya a pactar con Vox", por lo que no ve factible esta opción. De este modo, la suma de la izquierda sí podría sacar adelante una alternativa de gobierno, lo que le llevó a preguntar a Mendia si va a "entregar al PNV la llave para hacer un gobierno neoliberal, con la que se nos viene encima de crisis económica y social", o si opta por "una alternativa de izquierdas y progresista".

A la salida de una reunión de una delegación de EH Bildu en la sede de UGT Euskadi con representantes del sindicato, insistió en que tras los resultados electorales del 12 de julio se pueden formar "alternativas diferentes" y "no una sola modalidad de gobierno" para reeditar el pacto de la anterior legislatura. Animó por ello a Mendia a "armar un escudo de defensa de la gente", para paliar las consecuencias de la actual crisis. "En un Parlamento en el que las izquierdas podríamos armar muchas alternativas, no solo de gobierno, no nos parece acertado entregarle la llave a un partido autonomista que va a practicar políticas neoliberales", dijo.

Como adelanto de lo que será la legislatura, y tras insistir en que "el PNV necesitaría a Vox para desbancar a esa mayoría" de izquierdas, Otegi certificó que "en esta parte del país no hay una única modalidad de gobierno, y vamos a explorar la posibilidad de poner en marcha otro tipo de modalidades de acción y unidad política más allá de la suma PNV-PSE".

Primera reunión Otegi acudió junto a Maddalen Iriarte y Unai Urruzuno a la sede de UGT Euskadi en Bilbao, donde les recibió el secretario general, Raúl Arza, en un encuentro con el que la coalición inició su ronda con "agentes sociales y políticos" y dentro de la cual prevé reunirse también con ELA, LAB y CC.OO., y los partidos PSE y Podemos Euskadi.

Al término de la cita, Otegi destacó que "es la primera vez que, de manera oficial", la formación acude a una reunión en la sede del sindicato en Bilbao, por lo que dijo esperar que este tipo de encuentros "sean algo normal y habitual" de cara a "construir una alternativa progresista".