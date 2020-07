El BNG exige al PSOE que ponga fecha al cumplimiento del acuerdo de investidura

El BNG ha exigido este miércoles al PSOE en una reunión con vicesecretaria general, Adriana Lastra, que ponga fecha al cumplimiento de los acuerdos que forman el pacto de investidura por el que los nacionalistas gallegos facilitaron la permanencia de Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa.

Al encuentro de la comisión de seguimiento de aquel acuerdo ha acudido, por parte del BNG, su diputado Néstor Rego, quien ha estado acompañado de Goretti Sanmartin y Rubén Cela. La delegación socialista, encabezada por la también portavoz parlamentaria, la completaban el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, y el diputado Guillermo Meijón.

En la cita, los nacionalistas gallegos han incidido en la necesidad de marcar "plazos concretos y una metodología clara y efectiva" para "garantizar la ejecución de la totalidad del acuerdo en los próximos meses".

Tras su éxito en las elecciones gallegas, que les colocaron como segunda fuerza en el Parlamento autonómico, los de Ana Pontón han dejado claro a los socialistas que van a ser "absolutamente exigentes en el cumplimiento íntegro de sus cláusulas".



TRAS EL COVID, NO HAY EXCUSAS



Este mismo miércoles el BNG ya evidenció su distanciamiento con el PSOE al votar en contra del grueso de las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción social y económica del país tras el Covid-19.

"Los acuerdos son para cumplir. Ningún gallego o gallega entendería que después de firmar este acuerdo, el PSOE no lo ejecutara", ha enfatizado Rego tras la cita. Según ha explicado, son conscientes del parón al que ha obligado la pandemia, pero consideran que "ahora no hay excusa para no avanzar en temas cruciales" para su comunidad que ya fueron acordados y que sólo requieren de voluntad política para hacerlos realidad.

En ese sentido, la delegación del BNG hizo especial hincapié en el inmediato cumplimiento de acuerdos como el relacionado con la transferencia y gratuidad de la AP-9, la solución efectiva a los conflictos de Alcoa, As Pontes y Meirama, así como en la necesidad de que el Estado cumpla con la aportación del 50% de la aplicación de la Ley de Dependencia y la solución a la penalización de la Hacienda española sobre emigrantes retornados por mor de las prestaciones recibidas desde lo extranjero, entre otros temas.

Asimismo, los nacionalistas han exigido que, cuando se cree el nuevo Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, se convoque de forma urgente la Comisión Mixta de Transferencias con el objetivo de que se transfieran las competencias pendientes recogidas en el Estatuto gallego, así como de las solicitadas mediante acuerdos del Parlamento autonómico.