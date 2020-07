Oriol Junqueras al llegar a su municipio: "Me voy a casa, que hace tres años que me esperan"

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha llegado este viernes a su municipio, Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), por primera vez con la semilibertad, y ha dicho a los vecinos que le han recibido: "Me voy a casa, que hace tres años que me esperan".



Ha paseado desde la entrada de la localidad hasta la plaza de la Vila, donde está el Ayuntamiento, acompañado de vecinos que llevaban pancartas con el lema 'Bienvenido, Oriol'.



En la plaza, decorada con antorchas y pancartas con su cara, le han recibido unas 400 personas, y unos vecinos le han entregado un ramo de flores amarillas.



Durante el paseo, varios vecinos le han saludado y aplaudido desde los balcones, y también le han acompañado un grupo de moteros independentistas.





Després de més de dos anys he tornat a Sant Vicenç dels Horts, he pogut tornar a abraçar el pare i saludar als veïns i veïnes. Gràcies per la rebuda. Us estimo i guanyarem! pic.twitter.com/5HFdYVtDbJ