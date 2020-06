Pili Zabala llama a Pablo Iglesias para reprocharle que no defienda investigar a los GAL

La excandidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, ha anunciado que ha llamado al vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno y líder del partido morado, Pablo Iglesias, para reprocharle que Unidas Podemos no defienda la comisión de investigación contra los GAL.

En este sentido, Zabala, que hace tiempo ya había anunciado que abandonaba la formación, ha asegurado este viernes que, en estos momentos, se encuentra "sin proyecto político", tras la negativa de UP a apoyar la creación en el Congreso de una comisión de investigación sobre la supuesta relación del expresidente del Gobierno Felipe González en la creación de los GAL.

En declaraciones concedidas a Euskadi Irratia, recogidas por Europa Press, la hermana de Joxi Zabala, presunto miembro de ETA asesinado por la organización terrorista, que ya habia anunciado hace tiempo que abandonaba la formación, ha afirmado que siente "decepción, desazón, preocupación y desprecio" tras la decisión de Unidas Podemos de no apoyar la comisión para investigar a González.

Así, ha expicado que este pasado jueves llamó al vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y que le transmitió que no entendía la decisión que habían tomado.

"Le dije que no lo entendía. Le dije que, si yo he tomado parte en un proyecto, y la dirección de ese proyecto toma una decisión así, debo alejarme de ese proyecto. En estos momentos, estoy sin proyecto político", ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que no quedó satisfecha con la respuesta que le dio Iglesias, ya que, según ha dicho, le respondió que "no es el momento de apoyar una comisión de investigación, porque no va a salir adelante".

En este sentido, ha lamentado que Unidas Podemos ha dado "un gran paso atrás" en materia de libertad y derechos humanos, y se ha preguntado "dónde quedan nuestros derechos".

En su opinión, en este caso, se ha constatado que hay "un compromiso de coalición" y que Unidas Podemos tiene la necesidad de "apoyar al PSOE". "En este caso, el partido grande se ha comido al partido pequeño", ha concluido.