PP, C’s y Vox aúnan fuerzas para pedir el cese del ministro

Bilbao –PP, C's y Vox volverán a aunar hoy fuerzas en el Congreso para exigir la reprobación y cese del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, al considerar que mintió al explicar las razones que lo llevaron a destituir el coronel Francisco Pérez de los Cobos como responsable máximo de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid.

La petición de cese de Marlaska por parte de los partidos de la oposición quedó ayer patente al conocerse la noticia publicada por El Confidencial en la que se aseguraba que el exjefe de la Comandancia de Madrid fue cesado por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

El presidente del PP, Pablo Casado, reclamó el "cese inmediato" de Marlaska porque considera "gravísimo" su comportamiento ya que, a tenor de la información, "el Gobierno confiesa que cesó a un coronel de la Guardia Civil por no filtrar la investigación del 8-M y cumplir una instrucción judicial". Además, según señalaba en un tuit, "Sánchez mintió en rueda de prensa a los españoles y Marlaska en el parlamento reiteradamente".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguraba que Marlaska "mintió en sede parlamentaria y en rueda de prensa" al dar las explicaciones por este cese y "debe dimitir de inmediato", según publicaba en un mensaje en Twitter, que incluía la etiqueta "#MarlaskaDimisión".

Mientras el presidente de Vox, Santiago Abascal, se limitó a poner en Twitter la palabra "¡Delincuentes!", junto a una foto del documento publicado ayer por El Confidencial, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, señalaba en un tuit que "mucho tiene que decir el código penal aquí". Además, la secretaria general de la formación de la extrema derecha en el Congreso, Macarena Olona, advertía en un tuit de que "nunca hagas una pregunta cuya respuesta no sepas de antemano" y concluía: "Ahora ya sabéis todos por qué no me contestó el indigno Ministro Marlaska", al que auguraba que "caerá por sus subordinados".

Por su parte, el portavoz de C's, Edmundo Bal, aseguraba que la información"prueba que Marlaska ha mentido a los españoles y el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por negarse a cumplir una orden ilegal". Vox ya había anunciado su petición de reprobación, y ayer PP y C's se sumaron anunciando que registrarán por su parte proposiciones no de ley en el mismo sentido.

Ronda de Batet por la crispación. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha iniciado una ronda de llamadas a los principales portavoces parlamentarios para abordar la "crispación" que se vive en la Cámara Baja. Estos contactos se han desarrollado ya tanto con el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, como con la del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. La respuesta de la dirigente 'popular' fue que es el Gobierno de coalición el que impone este clima de crispación con su política, y que el PP respalda que llamara hijo de terrorista a Pablo Iglesias.