Mendia pide colaboración con el Estado y la contrapone a los nacionalismos

bilbao – La secretaria general del PSE y candidata a lehendakari, Idoia Mendia, cargó ayer contra los nacionalismos y aseguró que Euskadi "no puede salir sola de esta crisis y necesita participar de todas las políticas desde una colaboración leal y honesta entre las instituciones, alineándose con las políticas del Gobierno español y participando de los proyectos y medidas de la Unión Europea" para afrontar las consecuencias de la pandemia. "Frente a los nacionalismos, Euskadi necesita colaboración y alinear sus políticas de forma transversal y desde la cooperación", dijo.

La socialista realizó sus declaraciones en los Diálogos para la recuperación, organizados por la Fundación Ramón Rubial, donde dijo que "no tiene ningún sentido tratar de jugar al juego de pensar que unos son mejores que otros porque no se trata de ser los primeros, como defiende Trump con su lema America first, que no hay más que ver cómo está funcionando ese discurso, sino de comprender que solo saldremos adelante cooperando entre todos", y "esto vale tanto para Europa como para España", concluyó la líder de los socialistas vascos.