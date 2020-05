Atacan el batzoki de Deusto por segunda vez en los últimos días

La sede jeltzale en el barrio de Deusto de la capital vizcaina ha aparecido esta mañana con pintadas de 'Presoak kalera' . Dentro de la campaña de ataques a sedes de partidos por el entorno disidente de la izquierda abertzale, han sido ya 24 los batzokis saboteados en las últimas semanas en Bizkaia. Hasta el momento, han sido atacados, además del de Deusto en dos ocasiones y otras dos veces el de Sabindarrak (en el barrio de San Ignacio de Bilbao) los del Casco Viejo y Begoña, también en la capital vizcaina.





?? Azken asteetan bigarrenez Deustuko batzokiaren kontra eginiko eraso onartezina irmoki salatu du BBBk eta gogoratu du 24 direla #Bizkaia-n saboteatutako @eajpnv-ren egoitzak.

?? https://t.co/pjoXK3bj0a pic.twitter.com/XB6Ookuru7 — EAJ-PNV Bizkaia (@eajpnvbizkaia) May 31, 2020

Asimismo, se han realizado pintadas insultantes y amenazantes en las sedes jeltzales de Larrabetzu, Artea, Areatza, Arrankudiaga, Erandio, en los barrios de Ariz y San Miguel de Basauri, Durango, Abadiño, en Gurutzeta (Barakaldo), Gernika, Mungia, en los barrios de Algorta y la Parte Vieja de Getxo, Berango, Igorre y dos en Portugalete, uno de ellos en Repélega.En un comunicado, la Ejecutiva del PNV de Bizkaia ha condenado "rotundamente" el segundo ataque cometido en la madrugada de este domingo contra el batzoki de Deusto y ha vuelto a exigir a los autores que "cesen de inmediato en este tipo de acciones"."Esta es la enésima vez que el Bizkai Buru Batzar (BBB) se ve en la obligación de condenar las pintadas realizadas en algún batzoki del territorio. En esta ocasión, ha sido la sede de Deusto, por segunda vez en las últimas semanas, la que ha amanecido con pintadas y en la que personas desconocidas y amparadas en el anonimato han escrito el mensaje 'presoak kalera'", ha destacado.Además, se ha reafirmado en su "rechazo absoluto a este tipo de conductas totalmente fuera de tiempo, lugar y entendimiento, y que no ayudan en el camino de la convivencia y el respeto al diferente".También ha instado a todas las formaciones políticas vascas a que "se sumen a la condena de estos actos inadmisibles de forma clara y contundente". El BBB ha afirmado que "este tipo de acciones no se corresponden al nivel de madurez política y democrática actual, y no hacen más que poner trabas a la consecución de un modelo de país basado en la tolerancia, el progreso y la convivencia".