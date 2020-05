El voto a favor del PNV garantiza la prórroga por 15 días del estado de alarma

El diputado del PNV Aitor Esteban ha confirmado que su formación votará sí a la prórroga del estado de alarma porque el decreto recoge sus peticiones sobre distintos aspectos, pero ha insistido en que se deberá cumplir con la cogobernanza comprometida con los Gobiernos autonómicos. De este modo, el Gobierno de Sánchez se garantiza los apoyos necesarios para sacar adelante esta quinta ampliación.



"Puede contar con el voto del PNV para prorrogar el estado de alarma", ha dicho Esteban durante el debate en el Congreso de los Diputados.



El portavoz nacionalista ha recordado que "las comunidades son las que conocen el terreno desde cerca y pueden aplicar las medidas para el control de la pandemia".



"Ahora creo que damos otro paso: puede que, en un momento dado, en algunos lugares ya no sea necesario el estado de alarma y en otros sí", ha añadido. "Vamos dando un paso más en la buena dirección".





"Recentralizar" competencias

Sánchez se aleja de sus socios

"Como pollo sin cabeza"

Esteban ha precisado no obstante que su partido recela de la posibilidad de que se afronten para el futuropara tener herramientas de dirección tras el estado de alarma, porque podría servir, sospecha el PNV,en manos de las Comunidades.ha dicho Aitor Esteban.ha añadido, para concluir que si se avanza por este camino el PNV se opondrá.Esteban ha defendido que ya existen mecanismos de colaboración entre los sistemas sanitarios del país, que esta pandemia ha demostradoy que no son necesarios nuevos instrumentos de mando.El portavoz ha resaltado por último la responsabilidad de los ciudadanos en general en la lucha contra el coronavirus salvo casoscomo las manifestaciones que se están produciendo en Madrid contra el Gobierno, ha dicho.De este modo, Sánchez logrará salvar la quinta prórroga del estado de alarma, fundamentalmente con un partido que fue clave en su investidura, ERC, con otra formación que hasta ahora había sido incondicional en su apoyo al Ejecutivo en esta crisis, Compromís y con otros partidos de la izquierda parlamentaria.No sólo los portavoces de ambas formaciones,, sino también otros como el de Más País,, que sí que apoya la prórroga, o los de Bildu y BNG, que se abstienen, han coincidido en advertir a Sánchez de los peligros de acercarse a Ciudadanos en lugar de afianzar sus alianzas más tradicionales.Sánchez, que ha instado a todos a apoyar la prórroga para "no derrochar" lo conseguido estas semanas de confinamiento, ha recalcado que Ciudadanos no es su socio de Gobierno y ha subrayado que mantiene todos sus compromisos de investidura.Así se lo ha dicho a todos pero en especial a ERC, al que ha prometidoa lo largo de esta legislatura, que según ha subrayado durará cuatro años.Sánchez ha llegado a este debate con un discurso muy similar al de otras prórrogas, insistiendo en que el estado de alarmapara seguir limitando la movilidad.Pero también ha sido más incisivo que en ocasiones anteriores en sus advertencias sobre los riesgos que se correrían si no se aprueba esta prorroga para que la desescalada sea ordenada, y la"Nadie tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido entre todos estas semanas de confinamiento", ha sentenciado Sánchez, quienal tiempo que ha dicho disculpar los errores de otros dirigentes políticos.A todos ellos, de todas las administraciones y partidos, a todos los que tienen responsabilidades públicas en esta crisis, les ha transmitido su reconocimiento y les ha dado las gracias, además de defender que se ha avanzado en la cogobernanza y que a medida que avance la desescalada las comunidades recuperarán su "plena capacidad de decisión".Pero también ha subrayado que durante todo este tiempoen el ejercicio de sus competencias, porque el decreto del 14 de marzo por el que se aprobó la alarma no relevaba a los consejeros de las comunidades de "ninguna de sus funciones", y mantenían la gestión de los servicios sanitarios.Unidad es lo que ha vuelto a pedir Sánchez en este debate en el que ha arremetido sobre todo contra el líder del PP, Pablo Casado, por "como máximo responsable de la oposición y "abrazar" a la ultraderecha y ha vuelto a felicitar a Ciudadanos por demostrar que sus diez escaños son más "útiles" que los 89 de los populares.Casado, por su parte, ha considerado que Sánchez estáy es una "irresponsabilidad" apoyarle, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido al presidente de que su partido no descansará hasta que se haga "justicia" por la muerte de miles de españoles y laEn esta ocasión, no obstante, los reproches más duros para Sánchez han venido de sus hasta ahora socios.Gabriel Rufián ha acusado a Sánchez deUn espíritu que, ha dicho, no sólo era "palanca para el progresismo" sino también "un dique de contención al fascismo".Joan Baldoví, por su parte, ha acusado al Gobierno de faltar el respeto a los valencianos por no acceder a aumentar su financiación y pactar con quienes les niegan "el pan y la sal" y "blanquean a la ultraderecha", en alusión a Cs.Discursos parecidos han hecho otros portavoces de la izquierda, mientras el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, defendía su posición mientras advertía de que con el partido naranja el Gobiernoque ha optado por votar pensando en el interés general.Todo en un debate no exento de momentos de tensión -vivido en la portavoz socialista, Adriana Lastra, y el diputado del PP José Luis Echániz- en el que Sánchez ha finalizado pidiendo a todos que votasen pensando en su responsabilidad "moral" como representantes públicos.