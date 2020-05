Atacan con pintadas e insultos la casa de Idoia Mendia

Bilbao – Radicales arrojaron anoche pintura roja y octavillas en favor del preso de ETA en huelga de hambre Patxi Ruiz en la vivienda de la secretaria general y candidata a lehendakari de los socialistas de la CAV, Idoia Mendia. En las octavillas se podía leer, en euskera, "Patxi Ruiz en huelga de hambre y sed", "Idoia Mendia y PSOE asesinos" y "Amnistía general".

El ataque tuvo lugar en el domicilio familiar de la dirigente socialista en Bilbao, en cuyo portal arrojaron pintura roja y los pasquines con insultos de "asesina"

En la última semana el sector disidente de la izquierda abertzale ha realizado pintadas con lemas similares en once batzokis del PNV y en cinco locales del PSE y dos de Podemos-Ahal Dugu. Estos partidos han exigido a EH Bildu y Sortu que critiquen públicamente estos ataques.

La propia Mendia emplazó este lunes a la izquierda abertzale a que condene públicamente estos episodios intimidatorios. EH Bildu se mantiene en silencio, roto solo por la alcaldesa del municipio de Ea que, a través de un bando, cuestionó la conveniencia de ataques como el ataque a un cajero automático que obligó a desalojar a los vecinos del inmueble por el fuego.

La dirección del PSE denunció el ataque a través de un comunicado en el que señala que "se han cruzado todas las líneas rojas" y añade que se trata de una "intolerable agresión a la libertad y a la pluralidad" de la sociedad vasca, que nos retrotraen "a las persecuciones y señalamientos de ETA y su entorno en tiempos que creíamos ya superados".

CONDENA DEL PNV



El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha mostrado su "desprecio" a los "fascistas y falsos abertzales" que han atacado la vivienda familiar de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, y ha denunciado que sus autores quieren "devolvernos a un pasado nefasto".

A través de Twitter,, a su familia y a los socialitas vascos, y ha expresado todo su "desprecio y condena a estos facistas y falsos abertzales que quieren devolvernos a un pasado nefasto". "No lo van a lograr, no les vamos a dejar", ha asegurado.ha criticado este nuevo "ataque mafioso y fascista de quienes nos impusieron el terrorismo y no aceptan la democracia y la pluralidad ideológica", y ha enviado un abrazo a Idoia Mendia, a su marido Alfonso Gil (teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao) y a su familia.