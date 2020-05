Junqueras sale de la cárcel de Lledoners para retomar su actividad laboral

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha salido ese lunes de la prisión de Lledoners (Barcelona) para retomar su actividad laboral en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, según han informado a Efe fuentes del partido republicano.



A diferencia del resto de los miembros del anterior Govern condenados por el "procés", Junqueras todavía no había reanudado sus salidas laborales como docente, ya que la Universidad de Vic (Barcelona), centro laboral de trabajo acordado inicialmente, permanece cerrada desde que se decretara el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.



Ante esta situación, el pasado 7 de mayo la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners acordó que Junqueras podría ir a trabajar cuatro días a la semana, doce horas por jornada, como investigador universitario en el monasterio de Poblet (Tarragona).



Sin embargo, dado que el monasterio no ha reanudado tampoco su actividad, Junqueras finalmente ha ido a trabajar para la universidad en un centro situado en una población más cercana a la cárcel.





Com va dir la @forcadellcarme ara fa uns dies quan va sortir de la presó per anar a treballar com jo avui: Cuideu-vos, cuidem-nos i els que pugueu sigueu feliços. pic.twitter.com/WwgQzOy7gM — Oriol Junqueras ??? (@junqueras) May 18, 2020

Con esta decisión, que es temporal, la cárcel de Lledoners pretende que Junqueras pueda recuperar las horas pendientes de sus salidas laborales que no ha podido llevar a cabo durante el confinamiento.Según ha informado fuentes de ERC, Junqueras había solicitado el cambio de centro porque en estos momentos no podía ir a Poblet, porque el monasterio no ha retomado aún su actividad debido al confinamiento por el coronavirus, si bien espera poder ir más adelante.Con el trabajo en el nuevo centro,, según fuentes republicanas.Según las fuentes, el hecho de que se haya cambiado el total de las horas previstas para las salidas laborales diarias, que han pasado de 12 -según el acuerdo del pasado 7 de mayo- a 10, obedece a que el nuevo centro de trabajo estará más cerca de la cárcel, con lo que destinará menos tiempo al desplazamiento.Junqueras, condenado a 13 años de prisión, salió por primera vez de Lledonersaunque once días después estas salidas quedaron en suspenso tras el decreto del estado de alarma.