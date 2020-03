Erkoreka: "No está sobre la mesa suspender las elecciones"

Gasteiz – El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, afirmó ayer que no está sobre la mesa, "hoy por hoy", la posibilidad de suspender las elecciones del 5 de abril por la crisis del coronavirus y precisó que, en todo caso, es una decisión que no solo correspondería al Ejecutivo de Gasteiz, sino también a Juntas electorales y a autoridades y organismos públicos.

Preguntado por si se está haciendo acopio de mascarillas y guantes para el 5-A, Erkoreka señaló que sería "absolutamente precipitado hacer una consideración, y menos pública aún, en relación con lo que puede ser el desarrollo de las elecciones que están programadas para dentro de un mes".

En cuanto a las medidas que puedan eventualmente adoptarse en relación con una cita electoral en esta situación de extensión del virus, precisó que, "lógicamente, el Gobierno todavía no se ha planteado esta cuestión, entre otras cosas, porque la decisión de celebrar unas elecciones en unas circunstancias así no corresponde al Gobierno". Erkoreka recordó que no está establecido explícitamente en el ordenamiento jurídico a quién le corresponde adoptar esta decisión.