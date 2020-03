Moncloa desautoriza a otra ministra de Unidas Podemos

BILBAO – El protocolo sobre cómo prevenir el coronavirus también ha enfrentado al PSOE y Unidas Podemos, después de que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendiera ayer la guía publicada por su Ministerio en relación con este asunto porque solo se trata de una "compilación de las normas" actuales y asegurando que, si hay que adoptar medidas excepcionales, se negociarán con sindicatos y empresarios. "Es una transcripción de las normas que están en nuestro ordenamiento vigente. Creo sinceramente que los interlocutores sociales saben que, si fuera necesario adoptar medidas excepcionales, obviamente serán negociadas con ellos", afirmó la dirigente morada. Sin embargo, desde Moncloa se aclaró que todas las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a adoptar para afrontar la enfermedad las emite el Ministerio de Sanidad.

La Secretaría de Estado de Comunicación salió así al paso del comunicado emitido por la CEOE y Cepyme que consideraron un "grave error" de Trabajo el difundir una guía de actuación en el ámbito laboral que, a su juicio, genera alerta y confusión al no corresponder con la evaluación del riesgo efectuada por Sanidad. Pero la ministra no entiende las razones de la polémica. "Es la normativa española que tenemos la obligación de conocer todos", reiteró Díaz, quien defendió que Sanidad está coordinando la acción del Ejecutivo, demandó "tranquilidad y serenidad", e instó a rebajar la "alarma" ya que el tema "está controlado" y no existen razones para alarmarse.

En este sentido, y tras asegurar que "no hay trabajadores en cuarentena", Díaz aseveró que todos los datos sobre el coronavirus se analizan diariamente desde todos los Ministerios con el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a la cabeza. "Con los temas de salud pública no se juega", zanjó la ministra, a quien avaló el propio Pablo Iglesias "por su gran trabajo", sin hacer referencia alguna ni a la guía ni al coronavirus. El vicepresidente segundo se centró en destacar la labor que está realizando en el Ministerio de Trabajo. "Acabar con la precariedad laboral, los falsos autónomos y la brecha salarial de género es una tarea ineludible para nuestro país. Yolanda Díaz está haciendo un gran trabajo para recuperar y ampliar derechos laborales", destacó.

el pp se desmarca El PP evitó hacer sangre con esta nueva disensión en el seno del Ejecutivo de coalición. La vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, reseñó que "nosotros no vamos a ser como el PSOE, que culpó a Rajoy del Ébola, hemos trasladado nuestro apoyo al Gobierno desde el primer momento y solamente pedimos transparencia", ya que entiende que es la forma de evitar alarmismo. "Menos medidas drásticas y más información", zanjó.