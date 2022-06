Biden anuncia que el G7 prohibirá las importaciones de oro de Rusia

El presidente estadounidense, Joe Biden, adelantó este domingo que el G7, cuyos líderes se reúnen desde hoy en Alemania, anunciará la prohibición de la importación de oro de Rusia entre las medidas destinadas a sancionar la invasión de Ucrania por parte de ese país.



Biden dijo en Twitter que "junto con el G7 anunciaremos que prohibimos la importación de oro ruso, una importación mayor que genera decenas de miles de millones de dólares a Rusia".





The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.



Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.