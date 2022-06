La OTAN subraya que apoyará a Ucrania en "su posición en la mesa de negociación" con Rusia

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó hoy que "a Ucrania le corresponde decidir qué tipo de acuerdo de paz, y en qué términos, quiere aceptar" con Rusia.

En entrevista con EFE con motivo de la cumbre de la Alianza, que se celebrará en Madrid del 28 al 30 de junio, Stoltenberg señaló que "el papel de la OTAN es apoyar a Ucrania. Tenemos una responsabilidad moral y política en apoyar" a este país "y en sostener su derecho a la autodefensa para proteger su territorio y su soberanía" tras la invasión rusa del pasado 24 de febrero que desencadenó la actual guerra.

Stoltenberg manifestó que "la mayoría de las guerras - y muy probablemente esta también- terminan en una mesa de negociación, pero también sabemos que lo se desarrolla en esa mesa de negociación está muy estrechamente vinculado a la situación en el campo de batalla".

Por ello, recalcó, "es a Ucrania a quien corresponde decidir qué clase de acuerdo de paz, y en qué términos, desea aceptar".

"Cuando apoyamos (a Ucrania) con armamento, con equipamiento militar, también reforzamos su posición en la mesa de negociación", subrayó Stoltenberg.

"No me corresponde a mí, ni a la OTAN, ni a cada miembro de la OTAN decidir qué tipo de compromisos puede o no puede suscribir Ucrania. Eso le compete a Ucrania, al pueblo de Ucrania. Nuestra responsabilidad es ayudarles, reforzar al máximo su posición en la defensa de su propio país y su propia soberanía", dijo.

"Cada nación tiene derecho a elegir su propio camino", afirmó Stoltenberg, quien calificó de "inaceptable" la actitud de Rusia no solo por impedir a toda costa que Ucrania se integrara en la OTAN, sino también por su rechazo frontal a cualquier ampliación de la Alianza hacia el este y su exigencia de que se retiraran de allí todas sus fuerzas e infraestructuras.

Este criterio es "inaceptable porque conculca los principios consignados en el Acta Final de Helsinki y muchos otros documentos que Rusia también ha suscrito" y que se resumen en el principio de que "cada nación tiene derecho a elegir su propio camino, incluyendo el tipo de acuerdos de seguridad o alianzas de los que desea formar parte y eso es lo que el presidente Putin no admite y por lo que ha empleado la fuerza contra Ucrania", subrayó el secretario general aliado.