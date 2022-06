Un jugador de la NFL pacta con 20 mujeres que lo acusan de conducta sexual inapropiada

El 'quarterback' de los Cleveland Browns de la NFL y ex de los Houston Texans, Deshaun Watson, llegó a un acuerdo este martes con 20 de las 24 mujeres que presentaron demandas en su contra por conducta sexual inapropiada.

El abogado que representa a las mujeres, Tony Buzbee, informó de que los detalles de estos acuerdos son confidenciales y que no haría más comentarios al respecto. Tony Buzbee detalló que sus representadas aún se plantean agregar a los Houston Texans como acusados después de que una investigación del diario The New York Times mostró que ese equipo facilitó a Watson algunas de las citas con esas mujeres, supuestamente para masajes.

La primera demanda que recibió el pasador por conducta sexual inapropiada fue en marzo de 2021 por Ashley Solis. El abogado explicó que Solis es una de las cuatro mujeres que no están incluidas en el acuerdo compensatorio con el jugador.

Las acusaciones contra Deshaun Watson surgieron durante repetidas citas de masaje que tenía cuando jugaba para los Houston Texans entre 2017 y 2020. El mariscal de campo se perdió la temporada 2021 por estas acusaciones. En marzo de este año un juez del condado de Harris, en Texas, desestimó los cargos contra el jugador y tras esa decisión Watson firmó con los Cleveland Browns por cinco años y 230 millones de dólares.

El pasado 19 de abril, el mariscal de campo se presentó a los entrenamientos de la temporada baja con los Browns. En su primera conversación con los medios de comunicación, el 'quarterback' proclamó su inocencia y explicó lo que haría para mejorar su imagen.

"Solo voy a seguir peleando por reconstruir mi nombre y mi apariencia en la comunidad", subrayó en aquel momento. Hace una semana, Watson lamentó cómo afectó este caso a las personas cercanas a él. "Tengo arrepentimiento por lo que respecta al impacto sobre mi familia, esta organización, mis compañeros y la afición de los Browns. Eso es de lo que me arrepiento, del impacto que ha causado a tantas personas. Es difícil lidiar con eso", dijo.