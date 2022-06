Los talibán liberan a cinco británicos que fueron arrestados por "violar la tradición y la cultura afganas"

Los talibán han anunciado este lunes la liberación y la repatriación de cinco ciudadanos británicos, detenidos ahora hace seis meses por "violar la tradición y la cultura afganas".



Así lo ha dado a conocer uno de los portavoces de los talibán, Mohammad Naeem, quien ha informado de que la decisión se ha tomado tras llevar a cabo "una serie de reuniones y encuentros" y después de lograr "un entendimiento entre el Emirato Islámico y Reino Unido", se lee en su perfil de Twitter.



"Fueron liberados y entregados a sus países (...). Se comprometieron a respetar las leyes de Afganistán, las tradiciones y la cultura del pueblo afgano y no volver a violarlas. Afganistán ahora es seguro para todos, cualquiera puede venir ya sea por turismo o para hacer obras de caridad", ha asegurado.



Por su parte, la ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, ha utilizado la misma red social para destacar que se muestra "complacida" después de Reino Unido haya podido traer de vuelta a cinco de sus ciudadanos detenidos en Afganistán. "Pronto se reunirán con sus familias", ha celebrado.



"Estoy agradecida por el arduo trabajo de los diplomáticos británicos para asegurar este resultado", ha señalado Truss, que al igual que los talibán no ha precisado qué tipo de delitos habrían cometido estas personas.



