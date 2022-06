Johnson desoye la moción y afirma que trabajará en lo que importa a los británicos

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha prometido este martes seguir trabajando "en lo que importa al pueblo británico" y ha reclamado a sus ministros lograr "progresos" en las "prioridades del Ejecutivo", después de superar el lunes una moción de censura interna por las críticas contra él por el 'Partygate'.



"Este es un Gobierno que da resultados en aquellos temas sobre los que la población del país está más preocupada", ha manifestado, al tiempo que se ha comprometido a seguir dando respuestas ante "estas prioridades". "Estamos del lado del trabajador pueblo británico y vamos a ponernos manos a la obra", ha añadido.



"Hemos comprometido 37.000 millones de libras (cerca de 43.177 millones de euros) para apoyar a hogares con sus finanzas, hemos hecho que nuestras comunidades sean más seguras contratando a 13.500 policías más y hemos hecho frente a los problemas en el sistema sanitario a causa del coronavirus abriendo cerca de cien centros de diagnóstico comunitario para que la gente pueda tener cuidados más cerca de casa", ha explicado.





We need to come together as a party and focus on what this government is doing to help people with the cost of living, to clear the COVID backlogs and to make our streets safer.



We will continue to unite, level up and strengthen our economy. pic.twitter.com/vIWK81dDJC