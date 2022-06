Dos nuevos tiroteos en EEUU dejan tres muertos y varios heridos

Dos nuevos tiroteos en Estado Unidos este jueves han dejado al menos tres víctimas mortales y varios heridos durante un funeral en un cementerio de Winconsin y más tarde en una iglesia de Iowa.



El incidente más grave ha ocurrido en el aparcamiento de la iglesia 'Cornerstone' de la localidad de Ames, en el estado de Iowa, donde un hombre ha matado a dos mujeres y posteriormente se ha suicidado.



El tiroteo se ha producido poco antes de las 19.00 horas (hora local) y cuando han llegado los agentes al lugar de los hechos han encontrado a dos mujeres y un hombre muertos, ha confirmado el jefe de Policía de la ciudad, Nicholas Lennie, tal y como ha informado la cadena estadounidense NBC News.



El hombre ha sido identificado como el principal sospechoso y no hay ninguna amenaza para la comunidad, ha agregado Lennie.



Así, Lennie ha dicho que los testigos que han llamado a la Policía han asegurado que un hombre armado en el aparcamiento de la iglesia había disparado a dos personas.



Este suceso ocurrió horas después de que otro tiroteo haya causado varios heridos entre los asistentes a un funeral en el cementerio de Graceland en Racine, a unos 48 kilómetros al sur de Milwaukee, la ciudad más grande del estado de Wisconsin.



Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comparecido a última hora de este jueves en la Casa Blanca para solicitar al Congreso que se prohíban las armas de asalto en el país y se establezcan leyes más estrictas para controlarlas.





We need to:



Ban assault weapons — and if we can't, then we should raise the age to purchase them from 18 to 21.



Ban high-capacity magazines.



Strengthen background checks.



Enact safe storage laws and red flag laws.



Repeal gun manufacturers' immunity from liability.