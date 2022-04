Un zorro muerde a un congresista junto al Capitolio de EEUU

La Policía del Capitolio de EEUU capturó este martes a un zorro rojo que mordió a varias personas, entre ellas a un congresista y a una periodista, en las inmediaciones del Congreso. "Hemos recibido varios reportes de ataques de zorros en los terrenos del Capitolio de Estados Unidos. Por su seguridad, no se acerque a ningún zorro", advirtió el cuerpo policial en su cuenta de Twitter.





That feel when you get bit by a fox leaving Capitol cause that's of course something I expect in THE MIDDLE OF DC.