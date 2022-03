Desalojan un edificio de Belfast durante la visita de un ministro irlandés

La Policía norirlandesa (PSNI) ha evacuado este viernes un edificio de Belfast donde estaba pronunciando un discurso el ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Simon Coveney, tras detectar la presencia de un vehículo sospechoso.



Coveney llevaba seis minutos de intervención cuando las fuerzas del orden activaron la alerta de seguridad para desalojar el Centro Houben en el barrio de Ardoyne, en el oeste de la capital de Irlanda del Norte.



Fuentes de la PSNI explicaron que artificieros del Grupode Municiones se encuentra sobre el terreno examinando un "artefacto sospechoso".



Los medios locales informaron de que la alerta de seguridad se activó después de que la PSNI recibió una denuncia sobre el robo de una furgoneta, que fue conducida por una persona sin vínculos terroristas hasta el citado edificio.



Coveney declaró después en su cuenta de Twitter que se encuentra "entristecido y frustrado" por este incidente y expresó su solidaridad con el conductor, quien, al parecer, fue obligado a llevar el vehículo a su destino a punta de pistola. "Mis pensamientos están con él su y familia. Mis agradecimientos a la PSNI", agregó el jefe de la diplomacia irlandesa.



Este incidente ocurre después de que el Gobierno británico anunció esta semana que ha rebajado de "grave" a "sustancial" la amenaza terrorista de grupos disidentes del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Irlanda del Norte.





In Belfast with @Humefoundation to honour John & Pat's legacy of peace for all communities. Saddened & frustrated that someone has been attacked & victimised in this way and my thoughts are with him & his family. My thanks to ?@PoliceServiceNI? https://t.co/bs9LvTKBHW