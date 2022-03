Diez personas mueren tiroteadas mientras hacían cola para comprar pan en Chernígov

Al menos diez personas han muerto en la ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, cuando al parecer tropas rusas dispararon contra una fila de ciudadanos que esperaban para comprar pan, informó el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información de Ucrania.



"En Chernígov, las tropas rusas dispararon contra las personas que hacían cola para comprar pan: al menos 10 muertos", explicó el Servicio Estatal en su cuenta de Twitter sobre un suceso del que no hay aún información detallada por parte del Gobierno ucraniano.



Un corresponsal del medio local Suspilne, que dijo ser testigo del incidente, también informó del tiroteo y confirmó el número de víctimas mortales, que situó en una decena, según informó Interfax-Ukraine.



Por su parte, la agencia ucraniana Ukrinform informó de que el suceso se produjo sobre las 10.00 hora local (08.00 GMT).



"Hoy, las fuerzas rusas dispararon y mataron a 10 personas que hacían fila para comprar pan en Chernihiv. Estos horribles ataques deben cesar", dijo por su parte la embajada de Estados Unidos en su cuenta de Twitter.





