Una activista interrumpe un informativo ruso con un mensaje contra la guerra

Una activista contra la guerra ha interrumpido este lunes uno de los informativos del Canal 1 de la televisión pública rusa con una pancarta contra la invasión de Ucrania.



"No a la guerra. Detengamos la guerra. No os creáis la propaganda. Os están mintiendo. Rusos contra la guerra", reza el mensaje escrito en la pancarta, adornada con las banderas de Rusia y de Ucrania.





Diversion during Channel One main state TV evening show tonight - a woman with No to War poster yells stop the war. Channel One already "probing the incident regarding the outsider's presence during live broadcast." pic.twitter.com/wHyV9lyHZe