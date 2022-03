Google y Meta, investigadas por violar la competencia en anuncios online

La Comisión Europea y Reino Unido han anunciado este viernes sendas investigaciones por una posible violación de las reglas de competencia por parte de Google y Meta (matriz Facebook), que en 2018 alcanzaron un acuerdo que afecta a los servicios de publicidad 'online' y podría haber limitado la competencia de otros competidores.



"Muchos editores apuestan por la publicidad gráfica 'online' para financiar los contenidos que ofrecen en la red a los consumidores", ha advertido la vicepresidenta de Competencia, Margrethe Vestager, quien ha explicado en un comunicado que a Bruselas le preocupa el acuerdo bautizado como 'Jedi Blue' que permitió el acceso del 'Audience Network' de Meta en el programa 'Open Bidding' de Google. A ojos del Ejecutivo comunitario, tal acuerdo pudo "debilitar o excluir" del mercado publicitario online a un competidor del programa de Google al dificultar que sus anuncios se vieran en sitios web y aplicaciones de editores.





