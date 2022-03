Ucrania denuncia torturas a los empleados de la central nuclear de Zaporiyia

Las autoridades ucranianas han solicitado ayuda al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para que lidere un plan internacional que logre reemplazar al personal de la planta nuclear de Chernóbil, que aún no han rotado desde que Rusia inició la ofensiva a Ucrania.



Las autoridades ucranianas se han puesto en contacto este martes con el OIEA, a quien le han transmitido la urgencia e importancia de rotar a los 210 técnicos y guardias que trabajan en la planta desde hace catorce días sin descanso.



El regulador ucraniano ha añadido que el personal de la central cuenta con acceso a alimentos, agua y medicamentos de forma limitada. Así pues, ante el empeoramiento de la situación se ha solicitado colaboración al OIEA, según ha detallado el organismo en un comunicado.



Posteriormente, el Centro de Comunicaciones Estratégicas del Ministerio de Energía ucraniano ha señalado en su perfil de Telegram que ha perdido el contacto con la transmisión remota de datos desde los sistemas de control de seguridad de la central nuclear de Chernóbil.



Así pues, el OIEA ha remarcado las declaraciones de su director general, Rafael Grossi, quien en repetidas ocasiones ha enfatizado la necesidad de que el personal que opera en las instalaciones nucleares debe poder descansar y trabajar en turnos regulares, pues esto es "crucial para la seguridad nuclear en general".





#Ukraine has told IAEA it's becoming increasingly urgent and important — for the safe management of the #Chornobyl nuclear power plant — to rotate the ?210 personnel and guards that have been working at the site for almost two weeks. https://t.co/oRLAjY5RXd pic.twitter.com/8neWHC8Lqz