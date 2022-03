Así es el lujoso búnker de Putin en Siberia

La invasión de Rusia sobre su vecina Ucrania ha cumplido las dos semanas. Ante las sanciones impuestas por Occidente y el envío de armas a los ucranianos, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha amenazado con hacer uso de las cabezas nucleares, ya que considera dichas acciones como una declaración de guerra.



Dadas las circunstancias, Putin ha enviado a su familia a un búnker subterráneo secreto en el distrito de Ongudaysky en la República de Altái, región de Siberia limítrofe con Mongolia, China y Kazajistán. Se trata de una enorme casa de campo enterrada debajo de una finca en el complejo de Altayskoye Podvorie, en las montañas de Altái. El búnker fue construido hace una década, supuestamente por Gazprom, el gigante ruso de la energía.







El politólogo e historiador ucraniano Valery Solovey apunta que el líder ruso tiene escondida, y a salvo, a su familia en un búnker de verdadero lujo con la última y más alta tecnología que se asemeja a una "ciudad subterránea". Solovey es también el exjefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.



"El fin de semana, la familia del presidente Putin fue evacuada a un búnker especial preparado en caso de guerra nuclear. Este búnker está ubicado en la montañosa República de Altái. De hecho, no es un búnker, sino toda una ciudad subterránea, equipada con la última ciencia y tecnología", explicó Solovey en un vídeo.





Leave it to Valery Solovey to drop this rumor about Zhirinovsky's hospitalization: it was thallium poisoning! pic.twitter.com/ol6VYG6eYe