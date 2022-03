Un matrimonio de ciclistas es degollado en una carretera en Florida

La policía de Daytona Beach (Florida) ha pedido este lunes la colaboración de la ciudadanía para dar con el asesino de dos ciclistas, un hombre y una mujer, que fueron degollados y abandonados sin vida al lado de una carretera. "Este es probablemente uno de los incidentes más viciosos y espantosos que he presenciado en mis 20 años" de policía, escribió el jefe del Departamento de Policía de Daytona Beach, Jakari Young.





@DaytonaBchPD is currently investigating a double homicide that occurred overnight in the 700 block of N. Wild Olive. Both victims suffered multiple stab wounds and lacerations. Suspect information is limited to..(CONTINUED)