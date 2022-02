Ucranianos en Euskadi: "Hace ocho años nadie nos quiso escuchar"

Desde la asociación socio-cultural y de cooperación al desarrollo Ucrania-Euskadi denuncian haber llamado "conflicto" a lo que siempre ha sido una "guerra". Oksana Demyanovych, su presidenta, señala que desde la creación de la Asociación hace ocho años, no han dejado de visibilizar la situación que estaba viviendo Ucrania respecto a Rusia pero que "nadie nos quiso escuchar".

"Se le ha estado llamando conflicto mucho tiempo. Yo ayer en la televisión escuché que ya decía 'la guerra', pero es que ha sido la guerra siempre", indica y denuncia que ahora ser verbaliza la palabra guerra porque "hay tanques". "La gente aquí tenia miedo de decir qué pasaba allí. Tengo mucha rabia porque desde 2014 nos hemos manifestado y concentrado en Bilbao y en diferentes puntos de Euskadi muchas veces y nadie nos prestó atención", remarca.

"Hace un mes, cuando los medios de comunicación me empezaron a llamar, supe que algo no iba bien, que algo iba a pasar, y al final ha pasado", recuerda.

La Asociación se creó en 2014 como "un puente entre el pueblo vasco y el ucraniano", y desde entonces se han desarrollado cerca de 100 actividades y eventos en diferentes lugares de Euskadi. Se han hecho campamentos donde niños ucranianos han aprendido sobre Euskadi, y por ello, Oksana espera que "ahora la gente de Euskadi apoye a esos niños que han aprendido sobre Euskadi".

La presidenta de la asociación socio-cultural y de cooperación al desarrollo Ucrania-Euskadi no tiene dudas y asegura que "contra Putin no valen sanciones, porque ya ha habido 8 años de sanciones que, ¿a dónde han llegado? No respeta ningún acuerdo, por lo que tiene que haber una alianza contra él".

MANIFESTACIÓN EN BILBAO

Esta tarde se ha convocado en Bilbao una movilización contra la guerra y en apoyo a Ucrania frente al Ayuntamiento a las 19.30 horas. Allí habrá muchos ucranianos concentrados en apoyo a su país y estos esperan ver también a vascos apoyándoles. "Para algunos somos fascistas. Menos mal que son pocos, pero a mi me duele mucho que por querer mi a mi país me acusen de ser fascistas", denuncia Oksana.