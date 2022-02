EE.UU y la UE condenan el ataque de Rusia y anuncian más sanciones

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado este jueves el ataque "no provocado e injustificado" por parte de Rusia y ha resaltado que los socios y aliados "responderán de manera unida y decisiva" ante la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de iniciar una operación militar en Ucrania.



"El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque", ha declarado, según recoge un comunicado de la Casa Blanca.





President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council. — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

ZELENSKI HABLA CON BIDEN

CUMBRE EXTRAORDINARIA DE LA UE

We condemn Russia's unprecedented military aggression against Ukraine.



It must withdraw its military and fully respect Ukraine's territorial integrity.



The EU leaders will discuss and swiftly adopt further restrictive measures against Russia.



The EU stands with Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

Biden ha explicado queen la mañana de este jueves y hablará con el pueblo estadounidense "para anunciar las consecuencias adicionales" que Estados Unidos y los socios impondrán a Rusia por "este acto innecesario de agresión contra Ucrania"."Nos coordinaremos con nuestros aliados de la OTAN para garantizar una respuesta fuerte y unida que disuada cualquier agresión contra la Alianza. Esta noche, Jill y yo oramos por el pueblo valiente y orgulloso de Ucrania", ha dicho.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que ha mantenido una conversación con el presidente de Ucrania, Volodimir, para abordar el ataque "no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas"."El presidente Zelenski se puso en contacto conmigo esta noche y acabamos de hablar. He condenado este ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas. Le he informado de las medidas que estamos adoptando para conseguir la condena internacional, incluida esta noche en el Consejo de Seguridad de la ONU", ha informado Biden en su cuenta oficial."Me ha pedido que haga uncontra la flagrante agresión del presidente Putin y para que apoyen al pueblo de Ucrania. Mañana me reuniré con los líderes del G7, y Estados Unidos y nuestros aliados y socios impondrán severas sanciones a Rusia", ha agregado el inquilino de la Casa Blanca."Seguiremos prestando apoyo y asistencia a Ucrania y al pueblo ucraniano", ha sentencidado Biden en Twitter.En distintas ciudades de Ucrania se están llevando a cabo ejercicios militares, mientras que la diplomacia no parece haber podido evitar el inicio una operación militar en la región del Donbás.Los líderes de la Unión Europea (UE) discutirán est ejuevescontra Rusia por su agresión militar "sin precedentes" contra Ucrania, que están siendo finalizadas y que se adoptarán "rápidamente".En la cumbre extraordinaria de este jueves, los Veintisiete "impondrán consecuencias masivas y severas a Rusia por sus acciones", subrayaron el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen en una declaración conjunta.La jefa del Ejecutivo comunitario y el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, "esbozarán un" que está siendo finalizado por la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior "en estrecha coordinación con los socios y "el Consejo las adoptará rápidamente", indicaron Michel y Von der Leyen en su declaración.