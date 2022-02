El desplante del ministro de Exteriores de Uganda a Ursula von der Leyen

El presidente francés, Emmanuel Macron, intervino en la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana para resolver un desplante a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien el ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Jeje Odongo, negó un apretón de manos.



El embarazoso momento se produjo el jueves, primer día de la cumbre, cuando el ministro ugandés saludó rápidamente y casi imperceptiblemente con la cabeza a Von der Leyen y pasó de largo, para estrechar la mano del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y a continuación la de Macron.





Foreign Affairs Minister Jeje Odongo walks past EU Commission President Ursula von der Leyen to shake hands with the head of the EU Council Charles Michel and French President Emmanuel Macron at an official reception in Brussels [Reuters, 18 Feb. 2022]. Shameful! pic.twitter.com/ULV2K17apn