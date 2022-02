Francia y sus aliados anuncian la retirada "coordinada" de sus misiones contra el yihadismo en Malí

Los gobiernos de Francia y el resto de los países europeos y Canadá que participan y colaboran con la operación 'Barkhane' y la Fuerza Takuba han anunciado este jueves la retirada de sus fuerzas de Malí, donde estaban desplegadas para ayudar a Bamako en la lucha contra el yihadismo, ante las tensiones con la junta militar en el país africano.





Les pays sahéliens et voisins, les partenaires internationaux, se sont réunis hier à l'Élysée pour échanger sur la lutte contre la menace terroriste et le soutien à la paix et à la sécurité au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Leur déclaration conjointe :https://t.co/vXMf8CwDOb