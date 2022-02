Biden garantiza a Ucrania una "respuesta rápida" en caso de agresión rusa

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha mantenido este domingo una conversación con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al que ha trasladado su apoyo y ha asegurado que habrá una "respuesta rápida y decidida" en caso de agresión rusa.



"El presidente Biden ha reafirmado el compromiso de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania", ha informado la Casa Blanca en un comunicado.



"El presidente Biden ha dejado claro que Estados Unidos responderá rápida y decididamente junto con sus aliados y socios si hay una agresión rusa más contra Ucrania", ha añadido.



Ambos dirigentes han expresado su acuerdo sobre la importancia de seguir intentando la vía diplomática y de la disuasión en respuesta a la "acumulación militar de Rusia en las fronteras de Ucrania".





.@POTUS spoke with President Zelenskyy today to make clear the U.S. would respond swiftly and decisively to any further Russian aggression against Ukraine. The leaders agreed on the need to continue pursuing diplomacy and deterrence in response to Russia's military build-up.