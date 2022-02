Biden avisa a Putin que contempla escenarios al margen de la diplomacia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avisó este sábado a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de que si bien EE.UU. está preparado para la vía diplomática sobre la situación en Ucrania, se encuentra "igualmente preparado" para escenarios distintos a la diplomacia.



En una llamada de una hora y dos minutos entre ambos mandatarios, Biden amenazó con imponer "costes severos" de forma rápida a Rusia en coordinación con sus aliados en Europa si Putin procede con una invasión de Ucrania, según informó hoy la Casa Blanca.



El presidente estadounidense también trasladó a su homólogo ruso que una invasión rusa de Ucrania produciría "sufrimiento humano generalizado" y reduciría el prestigio de Rusia en el mundo.



La conversación entre ambos mandatarios empezó a las 11.04 horas del Este de EE.UU. (16.02 GMT) y se alargó hasta las 12.06 horas (17.06 GMT). Biden se encontraba en la residencia presidencial de Camp David, en el estado de Maryland, adonde se dirigió el viernes por la tarde.





President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm