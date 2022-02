Ucrania quiere más armamento occidental para defenderse y minimizar la amenaza rusa

Kiev – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró ayer que necesitan más armamento, pero sólo para defenderse y minimizar la amenaza rusa, ya que sigue aspirando a la desocupación de su territorio por la vía diplomática. "Para nosotros es muy importante que todo ese armamento es para defendernos. Sólo pensamos en la paz y en la desocupación de nuestro territorio por la vía diplomática", dijo Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte.

Zelenski no quiso desvelar con qué países han alcanzado acuerdos para el suministro de armamento, aparte de los envíos ya conocidos de EE.UU. y el Reino Unido. "Después de que parte de nuestro territorio fuera ocupado, incrementamos nuestra capacidad defensiva y el potencial de nuestras Fuerzas Armadas. Sabemos lo que necesitamos", señaló.

No perder territorio El presidente ucraniano subrayó que, como su país no quiere perder más territorio –en alusión a las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, donde el Ejército lucha contra los separatistas prorrusos apoyados por Moscú–, ha preparado "una lista" con las necesidades de las Fuerzas Armadas, lo que incluye incrementar en los próximos tres años su número de efectivos de 250.000 a 350.000 hombres. "Son pasos comprensibles, ya que se trata de contención, además de los pasos diplomáticos que estamos dando no sólo nosotros, sino también los líderes europeos", señaló.

En la misma línea, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, aseguró ayer en un encuentro con la prensa extranjera que Kiev necesita armas defensivas para apoyar los "esfuerzos diplomáticos".

"Habrá más armas. Al respecto, tenemos una dinámica muy positiva y esa es otra diferencia entre el día de hoy y 2014. Ucrania será aún más fuerte y, por consiguiente, Rusia tendrá menos deseos de atacar", insistió.

Al mismo tiempo, pidió a otros países que muestren más apoyo a Ucrania y "comprendan que las situaciones difíciles no se resuelven sin decisiones difíciles". "Agradecemos a los socios de Ucrania por su apoyo, especialmente a Estados Unidos por la asistencia militar más grande de la historia", dijo.

Zelenski firmó el martes un decreto en el que, además de ordenar el incremento del número de efectivos, también planteó la transición a un Ejército profesional. Al mismo tiempo, afirmó que el Ejército ucraniano, que cuenta con 300.000 reservistas, está "al mismo nivel" de otros ejércitos de países de la OTAN, bloque en el que Kiev aspira a ingresar pese a la oposición rusa.