EEUU insiste en la "clara posibilidad" de que Rusia invada Ucrania en febrero

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido de que hay una "clara posibilidad" de que Rusia lance una invasión en Ucrania durante el mes de febrero, según ha indicado la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Emily Horne.



"El presidente Biden ha dicho que hay una clara posibilidad de que los rusos invadan Ucrania en febrero", ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter, antes de agregar que el mandatario "ha dicho esto de forma pública y llevamos advirtiendo meses sobre ello".



Horne ha reaccionado en su tuit a unas informaciones de un periodista de la cadena CNN en las que citaba fuentes oficiales ucranianas y apuntaba a que la invasión era "virtualmente segura una vez el terreno se congele".



"Esto no es cierto", ha manifestado Horne, quien ha señalado que las informaciones "diferentes" o "más allá" de las declaraciones de Biden "son completamente falsas".





This is not true. President Biden said that there is a distinct possibility that the Russians could invade Ukraine in February. He has previously said this publicly & we have been warning about this for months. Reports of anything more or different than that are completely false. https://t.co/chkFOhwWHn