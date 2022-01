EE.UU. previene a China de los "riesgos" de una invasión rusa de Ucrania

El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, telefoneó este miércoles a su homólogo chino, Wang Yi, para advertirle de los "riesgos" globales que supondría una invasión rusa de Ucrania y repasar las relaciones bilaterales.



En un breve comunicado a última hora del miércoles en Washington, cuando ya era jueves en Pekín, el Departamento de Estado informó de la conversación telefónica, que se produjo en un contexto de fuertes tensiones entre Rusia y Estados Unidos por la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania.





I spoke with PRC State Councilor Wang Yi today to highlight the security and economic risks posed by further Russian aggression against Ukraine.