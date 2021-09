Israel reitera que su primer ministro no se reunirá con el presidente palestino

La ministra israelí de Interior, Ayelet Shaked, afirmó ayer que el primer ministro, Naftali Bennett, no se reunirá en ningún caso con el presidente palestino, Mahmud Abás, por considerar que "no es un socio" de Israel porque "paga dinero a terroristas que asesinan judíos". Shaked es estrecha aliada de Bennett y la número dos de Yamina, el partido de la ultraderecha religiosa que él lidera y que, aún con solo seis diputados, fue la llave para formar en junio el gobierno que desbancó al ex primer ministro, Benjamin Netanyahu.

"Abu Mazen (apodo de Abás) paga dinero a terroristas que asesinan judíos (...) y ha demandado ante La Haya a soldados y comandantes del Ejército israelí, por lo tanto, no es un socio", señaló Shaked en la conferencia anual del Instituto de Política Antiterrorista de la Universidad Reichman.

Shaked se refirió a la última demanda que el liderazgo palestino interpuso en 2019 ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en los territorios palestinos; así como a las ayudas que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) entrega a familias de presos palestinos en las cárceles israelíes, incluidos acusados de terrorismo. "El primer ministro no se reunirá con él y no tiene ninguna intención de hacerlo", insistió la ministra sobre un posible encuentro Bennett-Abás, con el que algunos han especulado después de que el líder palestino se reuniera hace dos semanas en Ramala con el ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, el primer contacto cara a cara entre oficiales de alto nivel de ambos lados en más de una década.

El propio Bennett –que fue líder colono y rechaza la creación de un Estado palestino– también se refirió, a principios de mes en un acto con organizaciones judías estadounidenses, a la demanda en la CPI contra Israel como motivo fundamental para rechazar un encuentro con Abás.

No obstante, la ANP y el Gobierno de Israel, aunque mantienen profundas discrepancias con el tema de los asentamientos colonos o el estatus de Jerusalén este, sí cooperan en materia de seguridad.

En egipto



Las palabras de Shaked se produjeron un día después de que el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, recibiera al primer ministro israelí, Naftali Bennett, en la ciudad costera de Sharm al Sheij. Fue la primera visita de un jefe del Gobierno de Israel al país árabe en más de una década.

Según un comunicado de la Presidencia egipcia, en la reunión se abordó "la evolución de las relaciones bilaterales en varios campos", así como "los últimos desarrollos a nivel regional e internacional, en especial aquellos relacionados con la causa palestina".

Apuntes

municipales en palestina

Diciembre. El Comité Central Electoral palestino anunció ayer que la primera fase de las elecciones locales previstas para este año se celebrará el 11 de diciembre tanto en Cisjordania como en Gaza. Estos comicios, que definen las autoridades regionales y municipales y que según la legislación palestina deben celebrarse cada cuatro años, no tenían una fecha definida.

Juicio a Netanyahu. Un testigo en el juicio contra el ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu falleció el lunes al estrellarse en avioneta en el mar Egeo, cerca de la isla griega de Samos. Medios israelíes revelaron que la avioneta estrellada era una Cesna 172 pilotada por Hale Geron, ex subdirector general de Ingeniería y Licencias del Ministerio de Comunicaciones de Israel y testigo de la acusación en tres juicios contra Netanyahu.