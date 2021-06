La abstención marca los comicios en Argelia

Argel – Las legislativas celebradas el pasado sábado marcaron un nuevo récord de abstención en los comicios de Argelia, al rondar el 70 por ciento, lo que confirma, según los activistas, la distancia de la ciudadanía con el sistema político local desde el estallido en febrero de 2019 del movimiento de protesta Hirak, que pide el fin del régimen militar que domina en el país desde la independencia de Francia en 1962.

Según el presidente de la Autoridad Electoral Nacional Independiente (ANIE), Mohamed Charfi, la participación provisional al cierre de los colegios electorales se cifró en un 30,20% en territorio nacional y en menos de 5% en el extranjero, números que arrojan sombras sobre la estrategia del Gobierno, que había planteado la consulta como el "final del Hirak" y el nacimiento de "la nueva Argelia".

A la espera de los resultados definitivos, la mayor participación en las grandes ciudades, próxima al 40%, se registró en Tamarraset, capital del sur, mientras que la menor se produjo en la región septentrional de la Cabilia, de mayoría bereber, donde no superó el 1%. "En la Cabilia, la mayoría de los colegios electorales no han abierto y los pocos que lo han hecho han sido a escondidas, solo para funcionarios y la administración local", explicó Said Salhi, vicepresidente de la Liga Argelina de Defensa de Derechos Humanos (LADDH).

El pasado 1 de noviembre, Argelia celebró un referéndum sobre la enmienda de la Constitución –presentado igualmente por el Gobierno como la construcción de la nueva Argelia– en el que el índice de abstención fue del 76,4%.