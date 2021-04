Mineápolis declara el toque de queda tras la muerte de un afroamericano

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, declaró un toque de queda en la ciudad a raíz de los incidentes desatados tras la muerte de otro afroamericano a manos de la Policía. Esta medida se aplica después de que se declarase el estado de emergencia en la urbe.

Al menos 40 personas fueron arrestadas el lunes en protestas en Brooklyn Center, un barrio de la ciudad de Mineápolis, donde una agente policial mató a un joven negro, según indicaron las autoridades.

Al menos otras doce personas fueron arrestadas por saqueo de una tienda y por violación del toque de queda impuesto en la ciudad para tratar de contener las protestas por la muerte de Daune Wright, el joven de 20 años que murió hace tres días por el disparo de una agente de policía.

No obstante, cientos de personas desafiaron el toque de queda reuniéndose frente a la comisaría de Brooklyn Center exigiendo justicia ante el suceso mientras que la Policía disparó con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se expresó sobre la muerte del ciudadano afroamericano a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que es necesario "reconstruir la confianza y garantizar la rendición de cuentas para que nadie esté por encima de la ley".

"Hoy estoy pensando en Daunte Wright y su familia, y en el dolor, la ira y el trauma que experimenta la América negra todos los días", escribió el mandatario, horas después de haber pedido calma y "esperar y ver lo que depara la investigación".

"La angustia que estamos sufriendo no se puede traducir en violencia, destruyendo medios de vida, destruyendo negocios de propiedad local en los que nuestras comunidades han vertido su corazón y alma durante décadas", pidió Frey. Añadió que "el desmoronamiento de los sacrificios que la gente hizo durante tanto tiempo, no puede, no será tolerado".