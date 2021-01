Reino Unido pide "resetear" la relación con la UE tras la crisis de las vacunas

El Gobierno británico instó este sábado a "resetear" las relaciones con la UE tras la tensión vivida en las últimas horas por la decisión de la Comisión Europea, posteriormente rectificada, de suspender el protocolo de Irlanda del Norte para controlar el paso de vacunas contra la covid.



El ministro británico del Gabinete (un cargo análogo al de ministro de Presidencia), Michael Gove, mantuvo una conversación con el vicepresidente de la Comisión Maros Sefcovic en la que ambas partes se comprometieron a respetar los acuerdos sobre Irlanda del Norte, que permiten el libre flujo de bienes por la frontera con Irlanda.





Just spoken with @MarosSefcovic. Our shared priority is making sure the Protocol works for the people of Northern Ireland, protecting gains of the peace process and avoiding disruption to everyday lives. Jointly committed to redoubling our efforts to address outstanding issues.