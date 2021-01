Reino Unido comienza a inmunizar con la vacuna de Oxford/AstraZeneca

Un hombre de 82 años ha sido este lunes la primera persona en el Reino Unido en ser vacunada con el preparado contra la covid-19 desarrollado por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, después de que los reguladores lo aprobasen el pasado diciembre.



Brian Pinker, de 82 años y que está en el grupo de riesgo al necesitar diálisis, fue vacunado esta mañana en el Hospital Universitario de Oxford, informó el Servicio Naciona del Salud (NHS, en inglés).



"Estoy tan contento de recibir hoy la vacuna contra la covid y realmente orgulloso de que sea una de la creadas en Oxford. Las enfermeras, médicos y el personal médico han sido todos hoy fantásticos y tengo ganas de celebrar mi 48 aniversario de boda con mi mujer Shirley a finales de año", señaló Pinker en un comunicado.



Los reguladores del Reino Unido aprobaron el pasado 30 de diciembre el antídoto de Oxford/AstraZeneca, una vez analizados todos los datos que habían aportado los investigadores de Oxford.



Además de la vacuna de Oxford/AstraZeneca, considerada segura y efectiva, el país está vacunando con la de Pfizer/BioNTech.



El Reino Unido ya tiene comprometidas cien millones de dosis del preparado de Oxford/AstraZeneca, que permitirá vacunar a 50 millones de personas, ya que se necesitan dos dosis.



El Reino Unido registró el domingo otros 54.990 nuevos casos de coronavirus y otros 454 fallecimientos, según datos oficiales.



La vacunación de la población británica se incrementará en las próximas semanas, en momentos en que se registra un inquietante aumento de los contagios, que las autoridades relacionan con una nueva variante del coronavirus que se extiende con más rapidez.



El ministro de Sanidad, Matt Hancock, tuiteó este lunes que la vacunación con el preparado de Oxford/AstraZeneca supone un "paso vital" en la lucha contra el coronavirus y una "misión nacional".







Delighted that today we roll out the @UniofOxford / @AstraZeneca vaccine across the whole UK ????



It's a vital step in our fight against this pandemic



This is a national mission. Thank you to everyone involved. pic.twitter.com/EU3R0AJoCx