Trump abandona el hospital restando importancia al coronavirus

Trump ha realizado toda una puesta en escena de su salida del hospital militar Walter Reed en el que estaba siendo tratado de covid-19 desde el pasado viernes. El presidente estadounidense ha salido a pie del centro médico para montarse en el vehículo que le ha llevado al helicóptero presidencial Marine One, que le ha trasladado de vuelta a la Casa Blanca. En su breve recorrido entre la puerta del hospital y la camioneta, Trump ha saludado a los allí congregados con el pulgar en alto.



A su llegada a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense ha protagonizado uno de los momentos que más críticas ha levantado. Trump se ha quitado la mascarilla y sin protección alguna ha subido la escalinata, y ha entrado en la Casa Blanca donde trabajan más de un centenar de funcionarios. De hecho, al menos una quincena de sus colaboradores más cercanos son también positivo en coronavirus.



En un mensaje grabado ya en el interior de la Casa Blanca, Trump ha restado importancia a una enfermedad que ya ha causado la muerte a 210 mil personas en Estados Unidos. "He aprendido muchas cosas sobre el coronavirus y una cosa que se del cierto es: no dejen que les domine, no le tengan miedo, lo vencerán, tenemos los mejores equipos médicos, los mejores medicamentos, y lo derrotarán", dijo Trump en un vídeo compartido en Twitter.





Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.