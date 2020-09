Silvio Berlusconi hospitalizado tras su positivo en coronavirus

El ex presidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi ha sido ingresado en el hospital San Raffaele de Milán después de dar positivo por coronavirus y padece una neumonía bilateral en el primer estado, según recogen varios medios italianos en sus ediciones digitales.Ese dato no ha sido todavía confirmado por un parte médico.



"Tras la aparición de algunos síntomas, el presidente Berlusconi ha sido ingresado en el hospital San Raffaele de Milán por precaución. El cuadro clínico no es preocupante", explicaron en una nota sus colaboradores.



El empresario y exmandatario había afirmado este jueves que se encontraba bien y que continuaba trabajando.

Según los medios de comunicación italianos, Berlusconi tras hablar con el doctor Alberto Zangrillo, su médico personal, que trabaja en el San Raffaele, acudió al hospital sobre la medianoche y entró por su propio pie. Se encuentra aislado en la planta sexta del hospital, donde ya ha sido ingresado en otras ocasiones.



"Quiero asegurar que estoy bien. Yo también soy víctima como tantos italianos del contagio por covid. Una enfermedad de la que nunca hemos apreciado la importancia ni los riesgos que conlleva y la consecuente necesidad de medidas más rigurosas en la tutela de la salud pública", escribió Berlusconi, de 83 años, en Twitter.





Voglio rassicurarvi che sto bene, sono anch'io vittima come tanti italiani del contagio del Covid: una malattia di cui non ho mai sottovalutato l'importanza, ne' i rischi che comporta e la conseguente necessità di misure rigorose di tutela della salute pubblica pic.twitter.com/AFMYceaiGR — Silvio Berlusconi (@berlusconi) September 3, 2020

El líder de Forza Italia, según se supo, dejó Villa Certosa el 19 de agosto y se trasladó a Arcore. Unos días antes, la tarde del 15 de agosto, Berlusconi había celebrado una fiesta con unas pocas decenas de personas.De regreso a Arcore y tras conocer el positivo de su amigo el empresario Flavio Briatore, con quien mantuvo un encuentro en Cerdeña, Berlusconi fue sometido a una prueba serológica y dio negativo.El 27 de agosto, Berlusconi viajó a Valbonne, en Francia, donde reside su hija mayor Marina, y de regreso a Arcore, el 1 de septiembre, volvió a hacerse la prueba y dio positivo.