Médicos no hallan rastros de veneno en los análisis del opositor Navalni

El subdirector del Hospital de Urgencias Nº 1 de Omsk (Siberia), Anatoli Kalinichenko, afirmó este viernes que no hay rastros de veneno en los análisis del líder opositor ruso Alexéi Navalni, que se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos de ese centro.

"No se detectaron venenos ni rastros de ellos en los análisis de sangre ni de orina", dijo Kalinichenko, citado por la agencia Interfax. Agregó que los médicos consideran que Navalni no fue envenenado.

"Según los documentos oficiales que me llegaron de nuestro laboratorio químico y toxicológico, el espectro de sustancias que el dispositivo ya ha probado, todos son negativos", ha indicado, si bien no ha aclarado las sustancias que se han probado.

"Tenemos cinco diagnósticos preliminares hoy; lamentablemente, no puedo revelarlos en virtud de una ley federal, pero son las hipótesis de trabajo y las estamos examinando todas", ha afirmado Murajovski respecto a la posible causa que llevó al coma al líder opositor.

El responsable médico ha confirmado que Navalni permanece en coma en la UCI y su estado ha mejorado un poco. "Todos estamos luchando por la vida de nuestro paciente", ha asegurado, precisando que aún se le siguen realizando pruebas y se espera que estas lleven "un par de días más", si bien no ha entrado en detalles sobre las mismas.

Además, ha dicho que los médicos no pueden autorizar el traslado de Navalni a otro hospital, aunque los familiares asuman la responsabilidad. "No podemos permitirlo cuando el traslado de una persona suscita recelos", ha argumentado, según informa la agencia rusa Sputnik. Preguntado sobre qué podría ocurrir en el traslado, ha respondido: "Cualquier cosa... incluso lo peor".

"Si la condición del paciente fuera estable, los expertos no habrían puesto objeciones durante su reunión, pero hoy por hoy es temprano para trasladarlo", ha sostenido Murajovski, que ha indicado que Navalni está con ventilación mecánica.

No será trasladado a Alemania



Kira Yarmysh, la portavoz del opositor ruso Alexei Navalni, ha denunciado que los médicos, presionados por el Kremlin, se niegan a autorizar su traslado a otro hospital tal y como se les había asegurado en un primer momento.

Yarmysh ha señalado directamente al Gobierno de Moscú de estar detrás de esta decisión tomada, ha dicho, "en el último momento", pues en un primer instante, "los médicos dijeron que estaban listos para autorizar el traslado".

Así lo ha comunicado a través de su cuenta de Twitter, en donde también ha denunciado que la vida de Navalni, en coma desde el jueves, está en peligro porque "el jefe de cuidados intensivos se niega a asumir su responsabilidad".

"El avión que organizamos para la evacuación de Alexei debería aterrizar en una hora. La prohibición de su traslado es un atentado contra su vida", ha añadido. Según la agencia rusa TASS, que cita a la web Flightradar.com, el avión ya ha aterrizado en Omsk tras haber despegado horas antes de la ciudad alemana de Nuremberg.

Ese transporte al que hace referencia Yarmysh, podría ser el de la ONG alemana Cinema for Peace, quien informó horas después de conocerse la situación de Navalni que fletaría un avión medicalizado para que el opositor pudiera ser trasladado a Berlín, junto a su mujer, según contó su presidente, Jaka Bizilj, al diario 'Bild'.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguró después que el Ministerio de Sanidad ruso estaba dispuesto a autorizar el traslado si recibía una petición en ese sentido. Sin embargo, denuncia Yarmysh, ahora "el equipo médico se niega a aprobar el traslado".

En opinión de la portavoz del opositor, se está tratando de "ganar tiempo" al negársele el traslado con el fin de que "ya no se pueda rastrear el veneno en su cuerpo". "Con cada hora de retraso aumenta la amenaza contra su vida", ha denunciado.



Sustancia peligrosa para quienes le rodean



En este sentido, el presidente de la Fundación Anticorrupción (FBK) creada por el opositor, Ivan Zhdanov, ha sostenido que la sustancia no es solo peligrosa para Navalni sino también para quienes están a su alrededor.

"Es una sustancia que representa una amenaza no solo para la vida de Alexei, sino también para quienes lo rodean, todos a su alrededor deben usar trajes protectores", ha contado Zhdanov, citando las palabras de una representante de la policía de transporte que no quiso aclarar la sustancia alegando "el secreto del sumario".

En declaraciones a Eco de Moscú recogidas por Sputnik, Zhdanov ha precisado que la información sobre la sustancia peligrosa es del Comité de Investigación. Según el presidente de FBK, está en curso una reunión con la mujer y el hermano de Navalni y por lo que parece "en alguna parte se encontró una sustancia muy peligrosa, pero no nos dicen cuál".

Sin embargo, una fuente de las fuerzas de seguridad rusas ha asegurado a la agencia TASS que la "versión preliminar" de los hechos no ha cambiado y se mantiene la hipótesis de un envenenamiento con sustancias psicotrópicas. Asimismo, ha aclarado que aún no se ha abierto una investigación criminal, puesto que los médicos aún no han dado su diagnóstico y nada indica que Navalni fuera envenenado premeditadamente.