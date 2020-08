Kamala Harris, primera mujer afroamericana en postularse a la vicepresidencia de EE.UU

El exvicepresidente y virtual candidato demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, Joe Biden, ha anunciado este martes que Kamala Harris será su compañera de fórmula y aspirante a la Vicepresidencia de Estados Unidos.



"Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris, una luchadora intrépida en favor de las personas comunes y una de las mejores funcionarias, como mi compañera de fórmula", ha señalado Biden a través de su cuenta en la red social Twitter.

Biden ha destacado además que durante su etapa como fiscal general, Harris "se enfrentó a los grandes bancos, ayudó a las personas trabajadores y protegió a mujeres y niños frente a los abusos". "Estaba orgulloso entonces y estoy orgulloso ahora de tenerla como compañera en esta campaña", ha añadido.



Harris, de 55 años, es la única mujer negra en el Senado y el anuncio de Biden la convierte además en la primera mujer negra en ser nombrada como candidata a la Vicepresidencia por parte de cualquiera de los dos principales partidos del país norteamericano.

"Me siento honrada de unirme a él como candidata a vicepresidenta de nuestro partido y hacer lo que sea necesario para convertirlo en nuestro comandante en jefe", ha escrito Harris en su cuenta de Twitter.

Harris ha señalado en la citada red social que Biden "puede unificar al pueblo estadounidense ya que ha pasado su vida luchando por nosotros".



"Como presidente, construirá un Estados Unidos que esté a la altura de nuestros ideales", ha escrito.

La nominación de Harris tiene lugar además en un momento de protestas en Estados Unidos contra el racismo institucional, que han aumentado tras la muerte de George Floyd en mayo a manos de la Policía en Minesota.

Está previsto que tanto Biden como Harris acepten la semana que viene sus candidaturas la semana que viene durante la Convención Nacional Demócrata, a la que el exvicepresidente no acudirá personalmente a causa de la pandemia de coronavirus.

Harris anunció en junio su respaldo a Biden para la nominación del Partido Demócrata a las presidenciales argumentando que "no hay nadie mejor preparado". Harris se presentó como precandidata presidencial demócrata, pero su campaña ni siquiera alcanzó el inicio de las primarias.



Tras la retirada de Harris, en diciembre, el propio Biden especuló con la posibilidad de que sea su compañera de fórmula en la candidatura presidencial. "Es sólida. Puede llegar a ser presidenta. Puede ser vicepresidenta. Puede ir al Tribunal Supremo. Puede ser fiscal general. Tiene una capacidad enorme", dijo entonces.

Biden, que había prometido designar a una mujer como compañera de fórmula, habría intensificado en los últimos días los contactos con las actuales candidatas, si bien a nivel oficial no habían trascendido nombres.

Entre los nombres que suenan en las quinielas están las senadoras Kamala Harris y Elizabeth Warren, así como la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y la exasesora de Seguridad Nacional Susan Rice.



"Farsante Harris y Joe el lento, lo peor de América"

