Accidente avión India: Al menos 16 muertos al salirse de la pista un avión en India

Al menos 16 personas han muerto este viernes en el accidente de un avión que volaba de Dubái a Kozhikode, en el sur de la India, cuando el aparato se salió de la pista al aterrizar debido a la fuerte lluvia y se quebró en dos partes.



"Por desgracia 16 personas han fallecido", dijo el ministro de Aviación Civil indio, Hardeep Singh Puri, en Twitter. El ministro precisó que en el avión viajaban 190 personas, incluyendo 174 pasajeros adultos y 10 menores, y anunció una investigación del accidente. Según la cadena de televisión delhí NDTV, ambos pilotos fallecieron en el accidente.





Pained by the plane accident in Kozhikode. My thoughts are with those who lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Kerala CM @vijayanpinarayi Ji regarding the situation. Authorities are at the spot, providing all assistance to the affected.