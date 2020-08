Los vídeos de la explosión de Beirut

Una fuerte explosión ha sacudido este martes la capital libanesa, sobre la que se eleva una gran columna de humo se originó en un almacén de explosivos del puerto de Beirut. Todavía se desconoce el número de heridos.



#BREAKING - MASSIVE number of casualties reported by the Lebanese health minister due to an explosion in #Beirut , #Lebanon

Close-up video showing what sounds like fireworks going off in the #Beirut port, followed by a massive explosion.



