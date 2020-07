Un hombre armado y con explosivos secuestra un autobús en Ucrania

Un hombre armado ha secuestrado este martes un autobús con 20 personas a bordo en el centro de la ciudad de Lutsk, situada en el oeste de Ucrania, según ha informado el servicio de prensa de la Policía de la región de Volyn.



"Esta mañana se ha recibido un mensaje en el 102 que decía que un hombre con cerca de 20 rehenes ha tomado un autobús con explosivos y armas en el centro de Lutsk", ha asegurado la Policía. Como consecuencia del secuestro, las fuerzas de seguridad han bloqueado el acceso al centro de la localidad y han desplegado refuerzos.





Hostage situation as armed man is threatening to blow up a bus in Lutsk. Shots fired, police on the scene https://t.co/6Q8QmmcuwS #Ukraine pic.twitter.com/rGmCDd8iOf