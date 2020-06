Trump pidió ayuda a China para lograr su reelección

El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton asegura en su libro que el presidente, Donald Trump, pidió personalmente a su homólogo chino, Xi Jinping, ayuda para ser reelegido en las elecciones, previstas para el 3 de noviembre.



En el manuscrito del libro --que aún no se ha publicado-- obtenido por la cadena de televisión CNN, Bolton relata que en una reunión de la Cumbre del G-20 en Osaka de 2019, Trump "asombrosamente" dirigió la conversación hacia las elecciones estadounidenses, aludiendo a "la capacidad económica de China para afectar a las campañas en curso, rogándole a Xi que se asegurara de que ganara".



Según el exasesor de Seguridad Nacional, Trump "destacó la importancia de los agricultores y el aumento de las compras chinas de soja y trigo en el resultado electoral". Bolton ha explicado que "imprimiría las palabras exactas de Trump", pero que el proceso de revisión llevado a cabo por la Casa Blanca antes de la publicación del libro "ha decidido otra cosa".



La acusación contra Trump llega después de que Trump fuera absuelto del juicio político ('impeachment') al que tuvo que someterse por las supuestas presiones ejercidas contra Ucrania, también relacionadas con su proceso de reelección a la Casa Blanca.



"Me resulta difícil identificar cualquier decisión importante de Trump durante mi tiempo en la Casa Blanca que no haya sido impulsada por cálculos de reelección", escribe Bolton, que insiste en que Trump aduló de forma personal a Xi.



Además, Bolton también ha relatado que Xi le comentó a Trump durante el G-20 que China estaba construyendo campos de concentración para detener masivamente a personas de la minoría étnica uigur y que, ante esa información, el presidente norteamericano dijo a su contraparte china que debería continuar construyendo esas instalaciones, que pensaba que era "exactamente la cosa correcta que hacer".



La información acerca de los uigures se conoce el mismo día en el que Trump ha promulgado el proyecto de ley sobre la situación de los Derechos Humanos de la minoría musulmana, lo que permitirá a Washington tomar medidas e imponer sanciones contra Pekín al respecto.



"MENTIRAS E HISTORIAS FALSAS"



Por su parte, Trump ha zanjado a través de la red social Twitter que el libro de Bolton está compuesto "de mentiras e historias falsas". "Dijo todo bueno de mí, de forma impresa, hasta que lo despedí", ha asegurado.

"Un tonto aburrido descontento que sólo quería ir a la guerra. Nunca tuvo idea, fue condenado al ostracismo y felizmente abandonado. ¡Qué tonto!", ha añadido el mandatario.





Wacko John Bolton's "exceedingly tedious"(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope!